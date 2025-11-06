Devojka (25) sa Kosova pronađena mrtva u Tetovu

Beživotno telo 25-godišnje devojke sa Kosova pronađeno je sinoć u Tetovu u Severnoj Makedoniji, javljaju mediji.

Telo devojke D. S. (25) pronađeno je oko 19 sati u blizini Grin marketa. Prema pisanju medija, u pitanju je studentkinja poreklom iz Đakovice na Kosovu i Metohiji.

Na lice mesta su odmah izašli policija i hitne službe, ali su mogli samo da konstatuju njenu smrt.

D. S. je bila studentkinja poslednje godine master studija.

Prve informacije ukazuju na mogućnost samoubistva skokom sa zgrade.

Svedoci navode da je devojka navodno nekoliko puta do sada pokušala sebi da oduzme život na različite načine.

Istraga se nastavlja.

Autor: S.M.