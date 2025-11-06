AKTUELNO

Monstruozno! MUŠKARAC (43) SILOVAO DETE U BEOGRADU: Pored ovog užasa, optužen je za još tri krivična dela

Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Ž. M. (43), koji se tereti za četiri teška krivična dela, među kojima je i silovanje deteta.

Na rešenje o potvrđivanju optužnice dozvoljena je žalba.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Ž. M. se stavlja na teret izvršenje krivičnih dela silovanje, produženo krivično delo nedozvoljene polne radnje, kao i prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Tužilaštvo je predložilo da sud, nakon sprovedenog postupka, okrivljenog osudi na kaznu doživotnog zatvora.

Okrivljeni se od trenutka hapšenja nalazi u pritvoru, gde će, prema odluci suda, ostati do početka suđenja.

