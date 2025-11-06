AKTUELNO

TEŽAK UDES! IZGUBIO KONTROLU I ULETEO LJUDIMA U DVORIŠTE: Vozač automobila povređen kod Preljine!

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Tokom popodmevnih sati u blizini glavnog kružnog toka u Preljini došlo je do teže saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila izgubio kontrolu i sleteo sa puta.

- Vozač koji se kretao iz pravca Gornjeg Milanovca najverpovatnije je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s puta, tom prilikom probivši ogradu i uletevši u dvorište - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Foto: RINA

Prema informacijama sa terena, vozač je zadobio lakše povrede i prevezen je u čačansku bolnicu radi pregleda. Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, dok povređenih među ukućanima nije bilo.

Na licu mesta intervenisala je policija, koja će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog udesa.

Autor: S.M.

