Velika akcija srpske policije: ZAPLENJENO VIŠE OD 120 KILOGRAMA DROGE, UHAPŠENE TRI OSOBE!

Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u odvojenim policijskim akcijama u Kragujevcu i Nišu zaplenjena veća količina droge i uhapšena trojica osumnjičenih za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP Srbije

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu i Nišu, u odvojenim akcijama, zaplenili su više od 21,3 kilograma marihuane i oko 97,5 kilograma ove opojne droge u sirovom stanju, kao i oko 1,9 kilograma kokaina i uhapsili tri osobe zbog postojanja sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP Srbije

U Kragujevcu je uhapšen S. N. (1985) u čijoj su kući u okolini Topole, policijski službenici prilikom pretresa pronašli više od 21.3 kilograma marihuane, a u plasteniku u dvorištu oko 97,5 kilograma marihuane u sirovom stanju.

Foto: MUP Srbije

U drugoj policijskoj akciji, u Nišu, uhapšeni su M. B. (1990) i V. P. (1999), a policija je pretresom njihovih stanova pronašla 74 paketa sa oko 1,9 kilograma kokaina.

Foto: MUP Srbije

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni višim javnim tužilaštvima u Kragujevcu i Nišu“, izjavio je ministar Dačić.

Foto: MUP Srbije

Autor: S.M.

