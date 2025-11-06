Velika akcija hapšenja zbog špijunaže: Upleteni pripadnici vojske i policije - informacije slali šiptarskim službama

Kako saznajemo, pripadnici Bezbednosno-informativne agencije (BIA) u saradnji sa drugim državnim organima danas su u Raški uhapsili više osoba zbog sumnje na špijunažu.

Prema našim nezvaničnim informacijama, među uhapšenima su pojedini pripadnici vojske i policije.

Sumnja se da je ova grupa duži vremenski period prikupljala poverljive informacija od značaja za bezbednost Republike Srbije i prosleđivala ih šiptarskim obaveštajnim službama.

Kako Informer saznaje, istraga je trajala više meseci, a hapšenja su izvedena istovremeno na više lokacija kako bi se sprečilo eventualno bekstvo osumnjičenih.

Akcijom su rukovodili pripadnici BIA, koji su u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom prikupili dokaze i dokumentaciju koja bi mogla potvrditi sumnje o curenju poverljivih informacija.

Za sada se ne zna tačan broj uhapšenih, a zvaničnih saopštenja državnih organa još uvek nema.

Istraga je u toku.

Autor: Iva Besarabić