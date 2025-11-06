POKUŠAO DA SILUJE DEVOJČICU! Užas u Ratkovu: Muškarac došao u njenu kuću da nešto popravi, pa iskoristio trenutak kada je OSTALA SAMA

Devojčicu (14) danas je pokušao da siluje muškarac u Ratkovu, a sve je prijavljeno policiji, saznaje "Blic".
Prema rečima našeg izvora, slučaj je u redovnom postupku i isti je preuzelo Više javno tužilaštvo u Somboru.
Kako dodaje izvor "Blica", delo se kvalifikuje kao nedozvoljene polne radnje.
Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac je, navodno, došao da popravi nešto u kući u kojoj živi devojčica. U jednom trenutku dete je ostalo samo, a on je to iskoristio.
Policija radi na utvrđivanju činjenica.
Autor: Iva Besarabić