UZEO KAPARU PA NESTAO: Dvojica mu uplatila novac, on prestao da se javlja! Policija uhapsila Beograđanina

Policija je uhapsila R. D. (52) iz Beograda zbog sumnje da je prevario dvojicu muškaraca iz Niša.

- On je, kako se sumnja, prevario dvojicu muškaraca iz Niša i okoline obećavši da će im prodati i doterati automobil i traktor, za šta je postavio oglase na internetu, nakon što mu uplate kaparu za ova vozila. Kada su mu uplatili dogovoreni novac prestao je da im se javlja, saopštila je policija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Autor: D.Bošković