OTKRIVENO KO JE POVREĐEN U NOVOSADSKOM KAFIĆU: Policija uhapsila osumnjičenog, isekao žrtvi lice!

Novosađanin A.N. (32) terti se za nasilničko ponašanje. Mladić V.F. koji je povređen nakon sanacije rana pušten na kućno lečenje.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, uhapsili su A. N. (32) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nasilničko ponašanje.

Kako se sumnja on je jutros u kafiću u Ulici Danila Kiša nožem napao i povredio V.F. (25), državljanina Crne Gore.

- On je uhapšen brzo nakon prijave i određeno mu je zadržavanje - navode iz MUP.

Mladić koji je primljen u Urgentni centar KCV nakon napada u kafiću zadobio je povrede lica, saopšteno je Kuriru iz pr službe KCV.

Podsetimo, Hitna pomoć je mladića koji je jutros napadnut nožem u lokalu, prevezla u bolnicu.

- Pacijent ima povrede u vidu oguljotina i posekotina u predelu lica. Nakon obavljene kompletne dijagnostike, ukazane lekarske pomoći i izvršene primarne hirurške obrade rana, pacijent je hemodinamski stabilan otpušten na dalje kućno lečene - navode iz Kliničkog centra.

