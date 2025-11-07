ODLOŽENO SUĐENJE ALIJI BALIJAGIĆU: Veštak nije došao u sud, novo ročište dvostrukom ubici zakazano za 17. novembar

Novo ročište Balijagiću koji se tereti da je ubio brata i sestru Madžgalj u selu kod Bijelog Polja zakazano je za 17. novembar

Suđenje Aliji Balijagiću, optuženom za dvostruko ubistvo u Sokocu kod Bijelog Polja, odloženo je danas u Višem sudu u tom gradu, jer još nije završeno psihološko veštacenje, niti je pristupio veštak iz Forenzickog centra u Danilovgradu.

Iz Forenzickog centra sud je obavešten da zbog drugih, ranije preuzetih obaveza veštak hemijske struke Dejan Smolović nije bio u mogućnosti da prisustvuje današnjem ročištu.

Balijagić je ranije priznao da je 25. oktobra prošle godine, u Sokocu, hicima iz lovacke puške, u njihovom domu, ubio brata i sestru Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69). Suđenje se nastavlja 17. novembra u 12.30 časova.



Podsetimo, Jovana i Milenku Madžgalj usmrtio je popevši se na blokove iza njihove kuće, da bi potom u njih ispalio više hitaca. Meštani sela bili su očajni jer je osumnjičeni Balijagić nakon zločina „lako“ umakao policijskim snagama i tvrdili su da je ubistvo moglo biti sprečeno da su nadležni reagovali na vreme.

Za njim su tada tragale Specijalne snage Vojske Crne Gore i pripadnici policije, a on je sve vreme dok je bio u bekstvu bio naoružan, sa municijom.

Procenjuje se da je Balijagić tokom 27-dnevnog bekstva prešao više od 150 kilometara po jako nepristupačnom terenu. Na ruku mu je išlo to što je taj teren dobro poznavao. Lisice su mu na kraju stavljene na ruke u Srbiji.

Autor: D.Bošković