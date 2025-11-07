AKTUELNO

Hronika

SASLUŠANI OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U FRANCUSKOJ ULICI: Valentina i Srđan izneli svoju odbranu u skladu sa zakonom

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/NENAD MIHAJLOVIĆ ||

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Valentina S. (46) i Srđan R. (39) zbog sumnje da su sa još jednim osumnjičenim za kojim se traga, 3. novembra 2025. godine u večernjim časovima u napuštenoj kući u centru Beograda zajedno, na svirep način lišili života oštećenog S.R.

Osumnjičeni Valentina S. i Srđan R. su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti.

U odnosu na osumnjičenog za kojim se traga, tužilaštvo je predložilo sudu da naredi izdavanje poternice.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Sumnja se da su osumnjičeni najpre 3. novembra oko 19 časova došli iz pravca Ulice cara Dušana do navedene napuštene kuće u Francuskoj ulici zajedno sa oštećenim, pa su se najpre verbalno, a potom i fizički sukobili sa njim.

Osumnjičeni su oštećenom rukama, nogama, metalnom šipkom i drvenom letvom naneli više udaraca po glavi i telu, koji je usled od zadobijenih povreda preminuo, dok su se osumnjičeni udaljili sa lica mesta, ostavljajui oštećenog bez pomoći.

Autor: D.Bošković

#Francuska ulica

#Srđan

#Telo

#Ubistvo

#Valentina

POVEZANE VESTI

Hronika

NOVI DETALJI UBISTVA ŠUŠE: PRATILI ga TRI DANA - Iznajmili 'škodu', pa ga sačekali ispred kuće! OTKRIVENA I ULOGA UHAPŠENE DEVOJKE

Hronika

Ivana kuhinjskim nožem izbola partnera: Saslušana osumnjičena za pokušaj ubistva u Beogradu

Hronika

NASRNUO NOŽEM NA ŽENU, DETE SVE GLEDALO: Osumnjičenom za pokušaj ubistva supruge u Zemunu određen pritvor (FOTO)

Hronika

ISKASAPIO GA I BACIO U KOLUBARU! Saslušan osumnjičeni za ubistvo u Lazarevcu: U reci pronađene noge, za ostalim delovima tela se traga

Hronika

ŽRTVI PUCAO U GLAVU, RUKE I NOGE, PA SE DAO U BEG! Saslušan osumnjičeni za jezivo UBISTVO u Beogradu - Evo kako se branio

Hronika

Saslušan osumnjičeni za Sonjino ubistvo: Deset godina je maltretirao i tukao - Preminula od udarca tupim predmetom u glavu!