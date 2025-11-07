OPTUŽENI 'VRAČARAC' NIJE DOVEDEN NA MAJČINU SAHRANU, ALI JE POSLAO PISMO: Procenjeno da nije bezbedno da Luka Cerović bude na groblju!

Na Novom groblju u Beogradu danas je sahranjena Mirjana Cerović, majka optuženog Lukе Cerovića, koji je označen kao pripadnik vračarskog klana.

Iako je Cerović, koji se optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal tereti da je bio pripadnik takozavnog vračarskog klana, koji su predvodili odbegli Radoje Zvicer i Nikola Vušović, a koji se od 2022. godine nalazi u pritvoru, izrazio želju da prisustvuje sahrani, on ipak nije doveden iz pritvora.

- Luka Cerović je izjavio na suđenju pred Specijalnim sudom u Beogradu da mu je umrla majka i zatražio od suda da ga pusti na sahranu i da "ako treba, sam će se vratiti u pritvor". Njemu je sud i odobrio zahtev, međutim iz bezbednosnih razloga, on ipak nije doveden danas na groblje - kaže izvor Kurira.

Na sahrani je bila prisutna bliža rodbina, kao i prijatelji porodice, a pre početka sahrane, sveštenik je pročitao pismo koje je Cerović poslao iz pritvora.

- Oprosti mi što te nisam voleo kao što si to zaslužila i oprosti što nisam tu da te dostojno ispratim, voli te tvoj sin - reči su koje je optuženi Cerović uputio pokojnoj majci.

Inače, majka Luke Cerovića je od samog početka suđenja njenom sinu i optuženoj ekipi, dolazila redovno na svako ročište u Specijalni sud u Ustaničkoj ulici.

Optuženi Cerović je, podsetimo, ranije iz zatvora dao čitulju majci koja je objavljena u novinama, a koju potpisuje zajedno sa bratom Andrejem.

- Najbolja i najhrabrija naša majko, kraljice naša, nema reči koje mogu opisati ovu tugu i bol. Živela si i borila se hrabro do kraja. Svakim danom si davala primer šta je neizmerna ljubav i požrtvovanje za svoje. Hvala ti na svemu što si nam pružila i svemu čemu si nas naučila u životu. Počivaj u miru i budi spokojna, jer ćemo održati sva ona obećanja koja smo ti dali. Vole te tvoji sinovi najviše. Luka i Andrej - piše u čitulji objavljenoj u novinama.

Podsećanja radi, Luka Cerović i Nikola Vušović, prema operativnim saznanjima, blisko su sarađivali sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem, koji su takođe dali čitulju Mirjani Cerović i to iz pritvora.

Autor: S.M.