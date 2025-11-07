AKTUELNO

UŽAS KOD LESKOVCA Lopatom pretukao komšinicu: Lekari joj se bore za život

Više javno tužilaštvo u Leskovcu odredilo zadržavanje C. J. (69) iz Gubarevca kod Leskovca zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je on danas u Guberevcu pri raspravi sa komšinicom C. B.(61) istu metalnim delom lopate udario po glavi i stomaku i naneo teške i po život opasne povrede.

- Žena je zadobila povrede u vidu preloma slepoočne kosti i hematoma u predelu stomaka zbog kojih povreda je primljena na lečenje u KC u Nišu. Obavljen uviđaj od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu - kaže izvor.

