EPILOG TEŠKE NESREĆE KOD ELEMIRA: Poginuo vozač koji je sleteo s puta i udario u drvo

Do nesreće je došlo kada je automobil marke "reno" sleteo sa puta i udario u drvo na putu Zrenjanin - Elemir.

Jedna muška osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putu Zrenjanin – Elemir.

Saobraćajna nesreća je Policijskoj upravi u Zrenjaninu prijavljena oko 16.40 časova.

Kako je rečeno u zrenjaninskoj policiji, do nesreće je došlo kada je automobil marke "reno" sleteo sa puta i udario u drvo.

Na lice mesta su izašli policija, vatrogasci-spasioci i Hitna pomoć. Lekari su konstatovali smrt vozača, a njegovo telo je poslato na obdukciju.

Obavljen je uviđaj i trenutno se utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.



Autor: Iva Besarabić