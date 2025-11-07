VOĐU ŠKALJARACA PLANIRALI DA UBIJU NA SAHRANI SARADNIKA U BARU?! Nastavljeno suđenje vođama kavačkog klana za planiranje likvidacija

U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje vođama "kavčana" - Slobodanu Kašćelanu i Radoju Zviceru, kao i njihovim saborcima zbog planiranja likvidacije sada pokojnog šefa suparničkog klana Jovana Vukotića.

Podsetimo, grupa je navodno planirala da ubije sada pokojnog Vukotića na sahrani svog prijatelja i saradnika Alana Kožara. Kožar je, podsetimo, likvidiran u julu 2020. godine na grčkom ostvu Krf, dok je Vukotić likvidiran dve godine kasnije u Istanbulu.

Prema navodima crnogorske Pobjede, na optužnici se pored Kašćelana koji se nalazi u spuškom zatvoru i Zvicera koji je godinama u bekstvu nalaze se i crnogorski policajci Ljubo Milović i Petar Lazović, Radoje Živković, Nikola Spasojević, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan i Petar Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović. Grupa je pripremala ubistva Vukotića tokom sahrane Alana Kožara, koji je ubijen u julu 2020. godine.

Sud ne može da sudi na osnovu tračeva

Na današnjem ročištu odbrana je osporila autentičnost Skaj komunikacije. Naime, odbrana odbeglog Radoja Zvicera i pripadnika njegove kriminalne grupe osporila je zakonitost i autentičnost poruka ostvarenih preko Skaja, a koje su prezentovane u podgoričkom Višem sudu. Advokati odbrane ukazali su da tužilaštvo nije dokazalo poreklo, verodostojnost ni tehničku ispravnost digitalnog materijala koji je prikazan u sudnici. Oni su tvrdili da prepis komunikacije nije identičan onome što je dostavljeno odbrani, da ne sadrži digitalni potpis, niti je potvrđen metod dekripcije.

- Sud nam je saopštio da digitalnog potpisa nema. Smatram da ovaj materijal ni na jedan način ne može biti tretiran kao dokaz. Na fotografijama koje su prikazane postoje informatički podaci o direktorijumu iz kojeg potiču, ali nemamo mogućnost da proverimo autentičnost. Ovakav materijal nema ni jedan element koji se može proveriti, što je slično kao da sudimo na osnovu tračeva i insinuacija - kazao je advokat Nikola Martinović, koji zastupa optuženog Petra Lazovića, a prenosi Pobjeda.

On je naglasio i da SDT mora objasniti kako je kriptovana komunikacija dešifrovana i kojim metodom, ako se očekuje da bude prihvaćena kao dokaz.

Advokat Dragan Mitrić, branilac Petra i Radovana Mujovića, takođe je istakao da je prepis komunikacije koji je danas prikazan "nepotpun i netačan."

- Tužilac zaključuje da Petar Mujović sledi uputstva brata Radovana Mujovića, ali u prepisu nema nijedne poruke od pina koji navodno koristi Radovan Mujović. Ovo za odbranu nije dokaz. Sud će ceniti sve nelogičnosti, ali se nadam da će Evropski sud do okončanja ovog postupka zauzeti konačan stav po pitanju ovakvih dokaza - rekao je Mitrić.

Njegov kolega Dragoljub Đukanović ukazao je da ni forma u kojoj je komunikacija prikazana nije jasno definisana.

- Nije precizirano da li se radi o meri tajnog nadzora, digitalnoj ispravi ili informatičkom podatku. Prikazane su jednosmerne poruke, a nije jasno da li su poslate ili primljene. Ne znamo ni da li je vreme koje se vidi stvarno vreme slanja ili prepisivanja poruka - istakao je Đukanović, koji je osporio i autentičnost fotografija priloženih uz komunikaciju.

Komunikacija obostrana

S druge strane, specijalni državni tužilac Zoran Vučinić kazao je da je dokaz pribavljen u skladu sa propisima međunarodne pravne pomoći i da ga dodatno potvrđuju pisani dokazi koji su sastavni dio optužnice.

- U ovom pregledanom folderu nalazi se kriptovana komunikacija između optuženog Petra Mujovića i njegovog brata Radovana Mujovića, iz koje se vidi da se radi o pripremi lišenja života sada pokojnog Jovana Vukotića. Komunikacija je jednosmerna, u vidu poruka koje Petar Mujović šalje bratu. Kada se ova komunikacija poveže sa pisanim dokazima, jasno se vidi da je Petar Mujović sledio uputstva brata za realizaciju kriminalnog plana - naveo je tužilac.

Inače, ovoj kriminalnoj grupi sudi se i zbog ubistva Milana Ljepoje, šverca kokaina i drugih kriminalnih radnji. Prema navodima SDT-a, ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i delovala je, osim u Crnoj Gori, i u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji. Optuženi se terete za više teških krivičnih dela, od ubistava i pokušaja ubistava, do šverca droge, oružja i cigareta, te zloupotrebe službenog položaja.

Zvicer se tereti da je naredio ubistvo Milana Ljepoje, koji je, prema navodima SDT-a, učestvovao u organizaciji pokušaja njegove likvidacije u Kijevu.

Autor: Iva Besarabić