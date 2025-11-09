AKTUELNO

ZAPLENJENA MARIHUANA I KOKAIN U NIŠU! Policija prilikom pretresa stana 32-godišnjaka pronašla drogu i vagicu za precizno merenje

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Policija u Nišu pronašla je u stanu 32-godišnjeg muškarca šest paketića marihuane i deset paketića kokaina, kao i vagicu za precizno merenje. Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje na neovlašćeno držanje opojnih droga.

Policija je pretresom stana koji koristi M. C. (32) iz Niša, pronašla šest paketića sa oko 62 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, 10 paketića sa oko 12 grama materije za koju se sumnja da je kokain, kao i vagicu za precizno merenje.

Protiv njega će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

'NIŠTA NE MOŽE DA GA VRATI, ALI...' Aleksa zadobio kobni udarac u vrat, srce mu stalo u bolnici: Oglasila se majka mladića ubijenog u tuči (FOTO)

Autor: Jovana Nerić

