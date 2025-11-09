UŽAS U BARAJEVU! Došao u kuću kod prijatelja, pa napastvovao dete!

Policija u Barajevu u petak je uhapsila D.J. zbog sumnje na polno uznemiravanje maloletnog lica.

Prema nezvaničnim saznanjima D.J. je iskoristio priliku dok je bio u poseti kod prijatelja i neprimereno se ponašao prema maloletnoj A.M., rođenoj 2011. godine-piše Telegraf.

Incident se dogodio kada je osumnjičeni iskoristio trenutak kada je ostao sam sa devojčicom, koju je potomk dodirivao po genitalijama i ljubio je po vratu.

Ovaj slučaj je izazvao veliku uznemirenost u lokalnoj zajednici, a istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Nadležni organi preduzimaju sve potrebne mere kako bi se obezbedila pravda i zaštita maloletne žrtve.



Autor: Jovana Nerić