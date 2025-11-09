AKTUELNO

Hronika

NAKON SVAĐE ISPREBIJAO OCA I ĆERKU! Tuča u supermarketu na Voždovcu: Hitno prebačeni u Urgentni centar

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U ovom trenutku nije poznato zašto je došlo do rasprave, kao ni da li se osumnjičeni i žrtve odranije poznaju

Otac i ćerka povređeni su u tuči koja se u subotu, 8. novembra, dogodila u jednom poznatom supermarketu na Voždovcu.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, njih je, kako se sumnja, napao muškarac star 42 godine i to nakon žučne verbalne rasprave.

Takođe, prema nezvaničnim saznanjima, J. D. (71) i njegova ćerka M. D. (40) su pre incidenta imali raspravu sa osumnjičenim P. M. U jednom trenutku je, kako se sumnja, P. M. fizički nasrnuo na njih i zadao im više udaraca u predelu glave i tela. Nakon incidenta otac i ćerka su hitno prebačeni u Urgentni centar gde su im konstatovane povrede.

Protiv P. M. je podneta prijava za nasilničko ponašanje.

U ovom trenutku nije poznato zašto je došlo do rasprave, kao ni da li se osumnjičeni i žrtve odranije poznaju.

Autor: S.M.

#Otac

#Svađa

#supermarket

#tuča

#ćerka

POVEZANE VESTI

Hronika

ŠLEPER POTPUNO UNIŠTEN! Teška nesreća kod Krupnja: Vozilo neprepoznatljivo, kabina ne postoji

Svet

RUSKI AVION SE ZAPALIO I SRUŠIO?! Na društvenim mrežama se pojavio DRAMATIČAN snimak!

Hronika

AUTOMOBIL BEOGRADSKIH TABLICA SE ZAPALIO KOD POŽEGE! Ford ceo u plamenu, vatrogasci pokušavaju da se izbore sa buktinjom (VIDEO)

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD RUZVELTOVE: Oboren motociklista, policija na licu mesta, saobraćaj usporeniji

Hronika

GORI POZNATI SPLAV U OBRENOVCU: Vatrogasci i policija na terenu

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA KOŠUTNJAKU: Jedan automobil od siline udarca završio na krovu!