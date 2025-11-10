MUP: Uhapšen osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja u KPZ u Nišu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u nastavku akcije na suzbijanju korupcije u Srbiji, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. B. (1971) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, saopšteno je danas iz MUP-a.

Kako se sumnja, G. B, koji je zaposlen u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) u Nišu, zloupotrebio je službeni položaj tako što je jednom osuđenom licu omogućio da radi u garaži kao auto-mehaničar u okviru KPZ Niš i na ovaj način mu omogućio povoljniji tretman, a za ovu uslugu stekao materijalnu korist u vidu bele tehnike i servisiranja sopstvenog vozila, u ukupnoj vrednosti od oko 1.400 evra.

Osumnjičeni će nakon hapšenja uz krivičnu prijavu biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Nišu, navodi se u saopštenju.

Autor: A.A.