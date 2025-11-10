AKTUELNO

KOMBI SE ZAKAČIO NA BANKINU - POTPUNO ZGUŽVAN! Saobraćajna nesreća na auto-putu kod Bubanj potoka, stvaraju se velike gužve na ovoj deonici

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Saobraćajna nesreća dogodila se večeras na auto-putu od Bubanj potoka ka gradu, gde je trenutno velika gužva. Zastoj se formirao na prvoj krivini posle Ikee, a u incidentu je učestvovao kombi i još jedno putničko vozilo.

Kombi se zakačio na bankinu i potpuno je zgužvan.

Prema prvim informacijama, nema povređenih, dok su policija i vatrogasci na licu mesta.

Apeluje se na vozače pojačanu pažnju prilikom kretanja ovim delom puta, dok nadležni rade na otklanjanju zastoja i normalizaciji saobraćaja.

Autor: A.A.

