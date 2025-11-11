Zvicer, Božović, Kašćelan – završne reči danas! Sud odbio sve zahteve odbrane!

AKTUELNO

Pred Višim sudom u Podgorici juče je nastavljeno suđenje protiv Radoja Zvicera i grupe optužene za šverc kokaina.

Na prethodnom ročištu dokazni postupak je ponovo otvoren, a juče je sudija Sonja Keković izvršila uvid u dokumentaciju koju je Specijalno državno tužilaštvo dostavilo po zahtevu suda. Dokumenti se odnose na "SKY" komunikaciju i zaplenu droge u Holandiji.

Odbrana je osporila dokumentaciju i zatražila da se pribavi originalna "SKY" komunikacija, ali je sud taj predlog odbio. Advokati Marko Radović, Miloš Vuksanović, Dragoljub Đukanović i Nikola Ivanović tvrde da se radi o operativnim podacima, a ne o validnim dokazima.

Sud je takođe odbio zahtev odbrane da se završne reči odlože za 10 do 15 dana, iako je tužilac Zoran Vučinić izmenio činjenični opis optužnice. Sud je ocenio da dodatno vreme nije potrebno i zakazao završne reči za danas, 11. novembar. Sudija je navela da je tužilac odustao od dela koji se odnosi na "prenos i držanje droge", što ide u korist odbrani.

Advokat Radović je tokom ročišta ukazao na nelogičnosti u prevodu dokumentacije iz Holandije, tvrdeći da je prevod različit u originalu i kopiji, te da prevod može naložiti samo nadležni organ Crne Gore. Takođe je osporio brzinu dobijanja međunarodne pravne pomoći za jedan "pin" sa SKY aplikacije, navodno korišćen od strane Igora Božovića.

Optuženi Slobodan Kašćelan obratio se sudu rečima: "Ovaj čovek mi ne da da spavam, hoće kroz rešetke da me vuče. Sudija, recite mu da me pusti na mir."

Podsećamo, Viši sud je ranije potvrdio optužnicu protiv Igora Božovića, pripadnika kavačkog klana, za šverc 743 kilograma kokaina zaplenjenog u avgustu 2020. u luci Roterdam. Za isto krivično delo optuženi su i Radoje Zvicer, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić i Dragan Knežević.

