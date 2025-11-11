Upali u porodičnu kuću, pa uhvaćeni na delu: Zahvaljujući jednoj stvari uhapšeni lopovi iz Tutina

Policija u Tutinu brzo je rasvetlila provalu u porodičnu kuću u selu Lipica, čiji vlasnik trenutno radi u inostranstvu. Incident se dogodio u noći između 6. i 7. novembra, a zahvaljujući video-nadzoru i brzoj reakciji policije, oba osumnjičena su pronađena i privedena.

Prema informacijama iz istrage, u provalu su bila umešana dvojica muškaraca iz Kragujevca, M.Z. (67) i P.Z. (63). Sumnja se da su pokušali da ukradu vredne predmete iz doma porodice Klimenta, koristeći odsustvo vlasnika.

Vlasnik je, preko video-nadzora kojim je objekat obezbeđen, uočio sumnjive aktivnosti i odmah obavestio policiju. Patrola je brzo reagovala i jednog provalnika zatekla na licu mesta, dok je drugi lociran i uhapšen nakon kratke potrage.

Iz policije navode da je brza reakcija rezultat dobre organizacije i saradnje sa građanima, ističući da je bezbednost stanovnika njihov prioritet.

„Nijedan nezakonit čin neće biti tolerisan, a sigurnost naših građana je na prvom mestu“, poručili su iz tutinske policije.

Dodaju da ovaj slučaj još jednom potvrđuje značaj video-nadzora, ali i pravovremene reakcije građana koji primete neuobičajene situacije.

