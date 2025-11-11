ZAPALILA SE KUĆA, MUŠKARAC ZADOBIO OPEKOTINE: Buktinja kod Zaječara, povređeni odmah prevezen u bolnicu

Vatrogasci su brzom intervencijom ugasili požar, a muškarca je preuzela ekipa hitne pomoći

U selu Rgotina, kod Zaječara, izbio je požar, a iz vatre je spasen muškarac, koji je sa teškim opekotinama prebačen u bolnicu.

Vatra u porodičnom domaćinstvu izbila je danas nešto pre devet časova. Komšije su pozvale policiju, a desetak minuta kasnije stigla je ekipa Vatrogasno-spasilačke jedinice.

U dvorištu kuće je pronađen čovek sa vidljivim opekotinama po telu, a u kući je gorela jedna prostorija.

Povređenog muškarca odmah je preuzela ekipa Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje.

Autor: S.M.