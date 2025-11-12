AKTUELNO

Hronika

NAMERNO ZAPALJEN SKUPOCENI AUTOMOBIL NA VOŽDOVCU: Oštećeno još četiri vozila, kamere sve snimile, policija traga za piromanom

Izvor: Kurir

U Ulici Indire Gandi na Voždovcu jutros oko 4 sata NN muškarac zapalio je automobil "mercedes" koji je bio parkiran.

Nezvanično, od njega su planula još četiri automobila.

Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar da se ne širi na dalje objekte.

Policija će obaviti razgovor sa vlasnikom skupocenog vozila kako bi dobila više informacija o motivu.

U požaru nije bilo povređenih, a načinjena je veća materijalna šteta.

Kako se saznaje, kamere su snimile muškarca koji iz kantice poliva auto i pali ga. Zatim, beži.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Autor: D.Bošković

#Automobil

#Piroman

#Policija

#Voždovac

#namerno zapaljen

#oštećena 4 vozila

