Lančani sudar na Julinom brdu, velika gužva u Trgovačkoj: Subaru naglo zakočio na semaforu, dvojica ga udarila

U jutarnjim satima na Julinom brdu, u Trgovačkoj ulici, došlo je do lančanog sudara u kojem su učestvovala tri putnička vozila. Prema prvim nezvaničnim informacijama, do nezgode je došlo kada je vozač automobila marke Subaru naglo zakočio ispred semafora, nakon čega su u njega udarili Peugeot i Fiat Punto koji su se kretali iza.

Na sreću, u sudaru nema povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta na vozilima. Policija je brzo izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a saobraćaj se trenutno odvija otežano, uz stvaranje gužvi i zastoja u oba smera.

Vozačima se savetuje da izbegavaju Trgovačku ulicu i koriste alternativne pravce dok se vozila ne uklone i normalizuje saobraćaj.

Autor: D.Bošković