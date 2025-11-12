AKTUELNO

Hronika

ORUŽANA PLJAČKA NA NOVOM BEOGRADU: Upao u kladionicu, izvadio pištolj i zapretio radnici da će je UBITI

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić, Tanjug/Sava Radovanović ||

Oružana pljačka dogodila se danas u prepodnevnim satima, oko 11 časova, u jednoj poznatoj kladionici u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu.

Naoružani muškarac, držeći pištolj, upao je u objekat i, prema prvim informacijama, direktno zapretio radnici.

"Ubiću te!" - navodno je zapretio napadač, a zatim je iz kase uzeo oko 100.000 dinara.

Nakon što je uzeo novac, razbojnik je pobegao u nepoznatom pravcu.

Policija je brzo stigla na lice mesta i u toku je intenzivan uviđaj. Više detalja o potrazi za počiniocem biće poznato nakon završetka policijske istrage.

Nezvanično, radnica nije povređena.

Autor: Iva Besarabić

#Novi Beograd

#Policija

#kladionica

#oružana pljačka

#pljačka

POVEZANE VESTI

Hronika

Ozbiljan udes na Novom Beogradu: Povređen dečak

Hronika

Horor na Novom Beogradu: U stanu pronađen leš u fazi raspadanja

Beograd

TEŠKA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU Oboren motociklista, hitno prevezen na reanimaciju

Hronika

TEŠKA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU - Vozač udario dete, bore mu se za život

Hronika

JEZIV PRIZOR NA NOVOM BEOGRADU! Tramvaj se zakucao u potpuno nov automobil - desna strana kola odvaljena

Hronika

TEŠKA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU - Motociklista smrtno stradao