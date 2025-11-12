BIVŠI SVETSKI VICEŠAMPION UHAPŠEN ZAJEDNO SA MILOJEVIĆEM: Bio jedan od najvećih kupaca droge, EVO kako je otkriven

Bivši vicešampion sveta u klasi Supersport 300, Majorčanin Hose Luis Perez Gonsales, koji je vozio "Ducati" i "Yamahu", uhapšen je nakon što je označen kao jedan od najvećih kupaca droge koju je nabavljala kriminalna grupa Stefana Milojevića.

Hose Luis Perez Gonsales, mladi motociklista sa slavnom prošlošću i vezama sa Čihom Lorencom, ocem trostrukog svetskog šampiona MotoGP-a, Horhea Lorenca.

Ovaj, nekada ugledni vozač, sada je označen kao jedan od najvećih kupaca hašiša i kokaina namenjenim za dalju distribuciju na severu Palma de Majorke.

Prema informacijama iz istrage u koju je imao uvid jedan španski medij, Perez Gonsales se pojavljuje u dnevniku koji je zaplenjen kod jednog od bliskih saradnika Stefana Milojevića.

U njemu je zabeležena kupovina 200 kilograma hašiša, kao i nekoliko kilograma kokaina koje je kupio bivši vicešampion. Droga je, prema istrazi, stavljena u promet na severu Majorke.

Njemu je određen pritvor zajedno sa ostalim uhapšenima.

Milojević več hapšen

Podsećanja radi, bivši fudbaler i MMA borac, sin fudbalera Gorana Milojevića i bratanac aktuelnog trenera Crvene zvezde, Stefan Milojević, uhapšen je u velikoj akciji španske policije tokom koje je uhapšeno 76 osoba tokom koje je izvršen pretres na 71 lokaciji, zaplenjeno 1,54 miliona evra u gotovini i više od tri tone droge. Milojević je hapšen i početkom 2020. godine.

Prilikom te akcije je zaplenjena veća količina droge, a petorica tada privedenih su osuđeni pred Pokrajinskim sudom u Palmi na ukupno 15 godina zatvora zbog trgovine drogom. Milojeviću je tada određena kazna od godinu i po zatvora, ali mu je sud dozvolio da odloži odlazak u zatvor jer ranije nije bio kažnjavan.

Međutim, u avgustu ove godine se Milojević ponovo našao na udaru policije, kada je priveden zajedno sa svojim advokatom Gonzalom Markezom koji ga je branio u prethodnom postupku i inspektorom Faustinom Nogalesom, koji je inače bivši šef odeljenja za narkotike Nacionalne policije na Balearima.

Ipak, sve do sada se nije znalo da je ponovo hapšen. Operacija pod nazivom „Manso Enroke Bal“ započela je u septembru prošle godine kada je Civilna garda zaplenila 200 kilograma hašiša koji se nalazio na brodu koji je iz luke Ibica plovio ka Palmi.

Autor: Iva Besarabić