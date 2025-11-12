AKTUELNO

Hronika

BIVŠI SVETSKI VICEŠAMPION UHAPŠEN ZAJEDNO SA MILOJEVIĆEM: Bio jedan od najvećih kupaca droge, EVO kako je otkriven

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Društvene mreže/Privatna arhiva, Policia nacional ||

Bivši vicešampion sveta u klasi Supersport 300, Majorčanin Hose Luis Perez Gonsales, koji je vozio "Ducati" i "Yamahu", uhapšen je nakon što je označen kao jedan od najvećih kupaca droge koju je nabavljala kriminalna grupa Stefana Milojevića.

Hose Luis Perez Gonsales, mladi motociklista sa slavnom prošlošću i vezama sa Čihom Lorencom, ocem trostrukog svetskog šampiona MotoGP-a, Horhea Lorenca.

Ovaj, nekada ugledni vozač, sada je označen kao jedan od najvećih kupaca hašiša i kokaina namenjenim za dalju distribuciju na severu Palma de Majorke.

pročitajte još

STEFAN MILOJEVIĆ MILIONE ČUVAO U KONTEJNERIMA ZAKOPANIM NA DVE FARME NA MAJORCI: Isplivali detalji hapšenja kriminalne grupe sina bivšeg fudbalera

Prema informacijama iz istrage u koju je imao uvid jedan španski medij, Perez Gonsales se pojavljuje u dnevniku koji je zaplenjen kod jednog od bliskih saradnika Stefana Milojevića.

U njemu je zabeležena kupovina 200 kilograma hašiša, kao i nekoliko kilograma kokaina koje je kupio bivši vicešampion. Droga je, prema istrazi, stavljena u promet na severu Majorke.

Njemu je određen pritvor zajedno sa ostalim uhapšenima.

Milojević več hapšen

Podsećanja radi, bivši fudbaler i MMA borac, sin fudbalera Gorana Milojevića i bratanac aktuelnog trenera Crvene zvezde, Stefan Milojević, uhapšen je u velikoj akciji španske policije tokom koje je uhapšeno 76 osoba tokom koje je izvršen pretres na 71 lokaciji, zaplenjeno 1,54 miliona evra u gotovini i više od tri tone droge. Milojević je hapšen i početkom 2020. godine.

Foto: Instagram.com/privatna arhiva

Prilikom te akcije je zaplenjena veća količina droge, a petorica tada privedenih su osuđeni pred Pokrajinskim sudom u Palmi na ukupno 15 godina zatvora zbog trgovine drogom. Milojeviću je tada određena kazna od godinu i po zatvora, ali mu je sud dozvolio da odloži odlazak u zatvor jer ranije nije bio kažnjavan.

Međutim, u avgustu ove godine se Milojević ponovo našao na udaru policije, kada je priveden zajedno sa svojim advokatom Gonzalom Markezom koji ga je branio u prethodnom postupku i inspektorom Faustinom Nogalesom, koji je inače bivši šef odeljenja za narkotike Nacionalne policije na Balearima.

Ipak, sve do sada se nije znalo da je ponovo hapšen. Operacija pod nazivom „Manso Enroke Bal“ započela je u septembru prošle godine kada je Civilna garda zaplenila 200 kilograma hašiša koji se nalazio na brodu koji je iz luke Ibica plovio ka Palmi.

Autor: Iva Besarabić

#Droga

#Hapšenje

#Policija

#Stefan Milojević

#klan

POVEZANE VESTI

Hronika

IGOR MILOŠEVIĆ PONOVO UHAPŠEN: Serijski silovatelj odslužio kaznu zbog droge, pušten na slobodu, a evo za šta ga sada terete

Ostali sportovi

UŽAS U SVETU SPORTA: Bivši svetski šampion UBIJEN nožem!

Svet

Brutalno je ubio Sandru i njene sinove, a jednu devojku silovao! Preminuo jedan od najvećih monstruma koje svet video

Hronika

STEFAN MILOJEVIĆ MILIONE ČUVAO U KONTEJNERIMA ZAKOPANIM NA DVE FARME NA MAJORCI: Isplivali detalji hapšenja kriminalne grupe sina bivšeg fudbalera

Region

DRAMA U BIHAĆU! IZBODEN BIVŠI VICEŠAMPION SVETA - Arnel Bulić POVREĐEN hladnim oružjem

Hronika

Dačić: Jedna od najvećih zaplena droge u poslednjim mesecima (FOTO)