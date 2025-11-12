AKTUELNO

IZBO DEVOJKU PO STOMAKU! Drama na Novom Beogradu, nasilniku određeno zadržavanje

Muškarcu B.F. (30) određeno je zadržavanje do 48 časova i predloženo određivanje pritvora zbog sumnje da je svojoj devojci naneo teške povrede.

Kako se navodi u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, prema navodima krivične prijave, koje je okrivljeni negirao, oštećena I.N. (26) je dana 11. novembra pozvala policiju i prijavila da joj je, nakon verbalne rasprave, emotivni partner, u alkoholisanom stanju, nožem naneo ubodnu u predelu stomaka dok su se nalazili u stanu na Novom Beogradu.

- Okrivljeni je u prostorijama tužilaštva pregledan od strane veštaka psihijatra koji je dao nalaz i mišljenje da je okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela bio uračunljiv i da je sposoban da učestvuje u postupku koji se vodi protiv njega. Imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni boravkom na slobodi ometati postupak i uticati na oštećenu i svedoke, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu predlog da prema okrivljenom rešenjem odredi pritvor u trajanju do 30 dana - stoji u saopštenju.

