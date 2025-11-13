AKTUELNO

PUCNJAVA NADOMAK OBRENOVCA: Dejanu su upali u kući, pa u njega uperili pušku i uzeli mu 200 evra! Evo šta je prethodilo NAPADU

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Tokom noći na telefon 192 pozvao je Dejan R. (26) iz Piromana kod Obrenovca i prijavio da su ispred njegove kuće došla dva muškarca u automobilu Ford, kao i da je jedan od njih pucao iz lovačke puške.

Na lice mesta odmah je izašla patrola policije.

Utvrđeno je da nema povređenih osoba.

Prvi rezultati istrage ukazuju da je ovom događaju prethodila verbalna rasprava u vezi saobraćajne nesreće koja se dogodila pre oko 7 dana.

Navodno kasno sinoć dva muškarca došla su do kuće Dejana R.

Jedan od njih je imao pušku, a drugi drvenu palicu. Nasilno su ušli u kuću, uperili pušku u Dejana, od koga je uzeto oko 200 evra.

Nakon toga naoružani muškarac ispalio je metak u zid, a zatim su dva napadača pobegla.

O slučaju je obavešteno nadležno javno tizilastvo iz Obrenovca, koje rukovodi istragom.

U toku je rad na identifikaciji osumnjičenih i utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Autor: S.M.

