Snažna eksplozija u Novom Pazaru: Bačena bomba na kuću!

Eksplozivna naprava bačena je tokom noći na porodičnu kuću u Ulici Poilskoj u Novom Pazaru, a prema prvim informacijama nema povređenih.

Prema prvim informacijama sa terena pričinjena značajna materijalna šteta na objektu, a policija je odmah izašla na lice mesta.

- Eksplozija je oštetila izloge i prozore na kući, a policija je ubrzo nakon detonacije locirala muškarca osumnjičenog za bacanje bombe. Prema navodima izvora iz istrage, osumnjičeni je tokom izvršenja dela nosio kapu fantomku i udaljio se oko kilometar od mesta događaja, gde su ga policijski službenici uhapsili, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Nezvanične informacije ukazuju da je napad povezan sa ranije neraščišćenim odnosima. Takođe, osumnjičeni nije iz Novog Pazara.

Istraga povodom ovog slučaja je u toku, a o svemu je obaveštenno nadležno tužilaštvo.

Autor: S.M.