KOKAIN U BANANAMA, ŠAMPANJAC I TRI PRSTA! Ovo je droga zbog koje je Radoje Zvicer osuđen na 16 godina zatvora, isplivale fotografije

Pošiljka od 743 kilograma kokaina skrivenog u kutijama banana, zbog koje je odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen juče u Višem sudu u Podgorici na 16 godina zatvora, obuhvaćena je i optužnicom protiv takozvanog balkanskog kartela kom se sudi u Beogradu.

Kako se navodi u optužnici srpskog tužilaštva, kojom su obuhvaćene tri zaplene od više od sedam tona kokaina, balkanski kartel na čelu sa Miroslavom Starčevićem i Radojem Zvicerom, koji su osmilili plan da u Ekvadoru nabave kokain i prekookeanskim brodovima ga u legalnom tovaru banana prebace u Roterdam, je od početka juna 2020. do 4. avgusta, na teritoriji Južne Amerike, Holandije, drugih zemalja Evrope, ali i Srbije organizovao ovu "akciju".

Kako se navodi u optužnici, Radoje Zvicer je Starčeviću 2. juna poslao poruku:

- Iz Ekvadora brzo ispaljujem kutiju.

Iz spisa proizilazi da su u Ekvadoru, na utovaru kokaina imali svog čoveka, optuženog Nikolu Đorđevića, koji ih je 13. jula te godine obavestio: "Definitivno radimo drugari večeras", a onda im poslao naslovne strane lokalnih dnevnih novina sa datumom, kao dokaz da je prisutan prilikom pakovanja i utovara droge.

Kao dokaz da "sve ide po planu" poslao im je fotografije sa utovara kutija sa bananama u kontejner, plombiranje, fotografije oznaka kontejnera, kao i sliku na kojoj se vidi da je kamion sa utovarenom drogom krenuo ka brodu.

Veliki broj fotografija poslao im je i narednog dana, uključujući i slike iz automobila sa tri prsta i šampanjcem, uz poruke da slave i da je "njegov posao uspešno završen".

- 743 ukupno, sad murijašii prebrojali, sve im je..m. Uplašili se da ne stavimo 2t - napisao im je i obavestio ih da je kokain krenuo.

- Krenulo je ludilo drugari. Sa andjelima samo!

Fotografija kokaina spakovanog u banane Foto: Privatna arhivaPripadnici kriminalne grupe, prema navodima optužnice, pratili su plovidbu kokaina, njegovo stizanje u luku Roterdam, prihvatanje kontejnera kao i izlazak kamiona iz luke i njegovo kretanje ka skladištu u koje je bilo unapred dogovoreno da kokain stigne. Međutim, zabrinutost na grupi pokazali su pošto kamion nije stizao.

Kobnog dana 4. avgusta 2020., kako se ispostavilo, policija je zaustavila kamion čim je izašao iz luke, a vozač je uhapšen.

Narednog dana, pripadnici kriminalnog klana, u porukama koje su razmenjivali, pojavila se nervoza i sumnja.

- Jel ti misliš da sam ja lažov ili da sam pokrao ovo? - piše u jednoj od poruka.

- Ne mislim na tebe.

- Da ti kažem nešto odmah, ovde neke niko ne može da pokrade.

- Drugari moji, mislim da treba samo da usmerimo energiju na dokaz da je palo dobijeno i damo dalje dokaz i stvar je rešena.

Podsetimo, pripadnicima balkanskog kartela sudi se pred Specijalnim sudom u Beogradu, ali iako se pominju u optužnici, nisu obuhvaćeni osumnjičeni koji su osuđeni pred sudom u Podgorici.

Osim Zvicera, sud u Crnoj Gori osudio je i njegovog najbližeg saradnika Slobodana Kašćelana, kao i Igora Božovića na po 13 godina zatvora, Milana Vujotića i Dragana Kneževića na po 11 godina robije.

U optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore navodi se da je Zvicer preko Skaja Kneževića, Kašćelana, Božovića i Vujotića obaveštavao o tome da je u Južnoj Americi dogovorio nabavku i prekomorski transport iz Ekvadora u Evropu 743 kilograma kokaina, upakovanog u 1.080 paketa sa bananama po nabavnoj ceni od 5.000 američkih dolara po kilogramu.

Zvicer, prema navodima optužnice, saradnike je obaveštavao i da prekookeanski brod sa tovarom droge, za čiju kupovinu su zajednički obezbedili 1.455.000 evra, kreće iz Ekvadora - 17. jula 2020. godine.

On ih, takođe, izveštava o pomorskim rutama kretanja prekookeanskog broda sa kupljenim kokainom, o izgledu kartonskih paketa u kojima je u bananama bio kokain.

Kako se navodi u optužnici, Zvicer grupu obaveštava i o zapleni droge šaljući im dve slikovne poruke sa fotografijama, o zapleni 743 kilograma kokaina, a koji su objavljeni na holandskim portalima.

Autor: S.M.