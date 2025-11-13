AKTUELNO

JEZIVA NESREĆA U UŽICU: Sudarili se auto i motocikl, muškarac stradao na licu mesta

Prema prvim informacijama, motocikl je udario u prednji deo automobila.

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13.30 sati u Užicu.Kako se saznaje, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su motocikl i automobil marke "škoda", a na licu mesta stradao je motociklista.

Prema prvim informacijama, u Užicu je došlo do direktnog sudara dva vozila, a motocikl je udario u prednji deo "škode".

Prednji deo vozila je smrskan, a motor je završio prevrnut na zemlji.

Uviđaj saobraćajne nesreće je u toku.

Saobraćaj na deonici Užice - Bajina Bašta je u prekidu.

