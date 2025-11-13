AKTUELNO

Hronika

Filmska krađa u Beogradu: Lopovi kroz prozor odneli nakit i novac vredan 25.000 evra

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Državljanka Kine prijavila provalu u svoj dom – provalnici odneli zlatan nakit i 10.000 dolara u kešu.

Policijska uprava za Grad Beograd intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja teške krađe koja se dogodila juče, kada je državljanka Kine prijavila provalu i obijanje svoje kuće.

Žena je policiju pozvala u popodnevnim časovima, po povratku kući, kada je zatekla tragove provale i premetačine. Prema njenim navodima, sumnja se da su je nepoznati počinioci pratili i iskoristili trenutak kada je napustila kuću kako bi izvršili pljačku.

Provalnici su u objekat ušli nasilno, provaljivanjem kroz prozor. Na licu mesta utvrđeno je da je u svim prostorijama izvršena detaljna premetačina. Tom prilikom odnet je zlatan nakit velike vrednosti, procenjen na oko 15.000 evra, kao i značajna suma novca – 10.000 američkih dolara u kešu. Ukupna materijalna šteta za oštećenu procenjuje se na preko 25.000 evra.

Na teren je odmah izašla uviđajna ekipa, a istraga je usmerena na prikupljanje materijalnih dokaza i analizu snimaka sa nadzornih kamera.

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije, za delo teške krađe izvršeno provaljivanjem, pri čemu je prouzrokovana značajna imovinska šteta, počiniocima je zaprećena kazna zatvora u rasponu od dve do deset godina.

Autor: Dalibor Stankov

