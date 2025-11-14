AKTUELNO

TELO ŽENE PRONAĐENO U ZGRADI U BEOGRADU: Jeziv prizor šokirao građane, odmah pozvali policiju

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Telo ženske osobe pronađeno je juče oko podneva u zgradi u Beogradu, u neposrednoj blizini kontejnera.

Policiju su pozvali uplašeni građani koji su otkrili telo.

Ekipa Hitne pomoći, koja je odmah stigla na lice mesta, mogla je samo da konstatuje smrt. Prema prvim informacijama, na telu žene nisu vidljive povrede koje bi ukazivale na nasilnu smrt.

O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo koje je naredilo da se uradi obdukcija u utvrdi identitet žene.

Komšije: Spavala je kod kontejnera

Jedan od komšija izjavio je da je reč o ženi koja je, kako se pretpostavlja, bila beskućnik.

Prema njegovim rečima, ona je često dolazila noću i spavala u delu pored kontejnera koji se naziva smećara.

On tvrdi da žena ima oko 60 godina.

Telo žene nađeno je u zgradi gde stoje kontejneri na Novom Beogradu.

