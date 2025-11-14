CARINICI ZAUSTAVILI AUTO, NAŠLI TORBU, A U NJOJ DUKS! U njemu bilo zamotano pravo pravcato blago, kada vidite slike sve će vam biti jasno (FOTO)

AKTUELNO

Carinski službenici su na graničnom prelazu Gradina, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja zlatnog nakita, vrednog oko 12.000 evra.

Detaljnom kontrolom je u prostoru između prednjih sedišta automobila, pronađena torba i u njoj dukserica, u koju je bilo uvijeno 239 grama 14-karatnog zlata:

Foto: Foto/Uprava Carina

- 11 narukvica

- 9 prstenova

- 6 ogrlica

- dva para minđuša

Zaplena zlatnog nakita na prelazu Gradina Foto: Uprava CarinaKrijumčareni nakit je pravosnažnom presudom trajno zaplenjen, a putnicima je izrečena i novčana kazna.

Foto: Foto/Uprava Carina

