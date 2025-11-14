NAĐENA TAJNA SVESKA UHAPŠENOG NARKO BOSA NA MAJORCI: Za Stefana Milojevića radila polovina dilera na ostrvu, sastanke držao u auto-mehaničarskoj radnji?!

Sin bivšeg fudbalera Gorana Milojevića sumnjiči se da je švercovao ogromne količine kokaina i hašiša u Španiju

Stefan Milojević, sin bivšeg fudbalera Gorana Milojevića i bratanac trenera Crvene zvezde Vladana MIlojevića, koji je označen kao jedan od najvećih narko-bosova na Majorci i Ibici, tajne sastanke održavao je u jednoj mehaničarskoj radionici na Majorci, u kojoj su istražitelji pronašli i tajnu svesku o švercu droge.

Milojević je, podsetimo, uhapšen u velikoj akciji španske policije i sumnja se da je bio organizator kriminalne grupe koja je švercovala ogromne količine kokaina i hašiša u Španiju, a potom novac ulagala u kupovinu lokala i hotela u popularnim španskim letovalištima.

- Policija je otkrila auto radionicu koja je bila ključna karika u mreži trgovine drogom. Auto servis je u vlasništvu Karlosa G. poznatog u kriminalnim krugovima kao "El Tajler" i "El Čarli". Ona se nalazi u industrijskom parku na Palmi i prema istrazi, služila je kao mesto sastanka za pripadnike klana, ali i za prepravljanje vozila, odnosno pravljenje bunkera u automobilima u kojima su prevozili drogu sa Majorke do Valensije. Vlasnik radnje optužen je za kupovinu više od 52 kilograma kokaina i 15 kilograma hašiša - preneli su španski mediji.

Prema policijskim izveštajima, Karlos G. je naveden kao jedan od glavnih saradnika organizacije i kupaca droge.

- U dnevnicima i sveskama zaplenjenim od jednog pripadnika kriminalne grupe, Karlosa H., postoje zapisi u kojima se pominju „El Taljera“ ili „Čarlija“. Tokom istrage, agenti su otkrili da je mehaničar održavao direktan kontakt sa glavnim figurama u mreži, posebno sa Milojevićem i pomenutim Karlosom H. - navode oni i dodaju da je mehaničar, prema sumnjama istražitelja, u svojoj radionici proveravao i da li je policija u automobilima koje su koristili vođa i članovi klana, policija postavila uređaje za praćenje ili prisluškivanja. Kako su otkrili istražitelji, on je bio zadužen za "kontra-nadzor" i njegove prostorije bile su "sigurno utočište za organizovanu kriminalnu grupu".

- Među zaplenjenjenim dokazima u radionici je tajna sveska, odnosno beleške koje se odnose na kupovinu 53 kilograma kokaina i 15 kilograma hašiša. U njima se pominju i veliki novčani iznosi, kao i automobili - otkrivaju španski mediji i navode da je radionica bila idealno logističko mesto, jer se nalazila u lako dostupnoj industrijksoj zonu, kroz koju retko prolaze pešaci.

- Istraga je i dalje otvorena. Inspektori pokušavaju da da utvrde tačnu ulogu svakog člana u mreži koju predvodi Milojević. Istraga je trajala dve godine i razbijanje kriminalne grupe Stefana Milojevića je jedna od najvećih operacija na Balearskim ostrvima. Uhapšeno je ukupno 76 osumnjičenih, izvršen 71 pretres, zaplenjeno 1,54 miliona evra u gotovini, više od tri tone droge, velika količina oružja i municije, kao i skupoceni satovi vredni preko 60.000 evra - navode oni.



Tokom pretresa, istražitelji su pronašli i "signalne svetionike", senzore, detektore mikrofona i skrivene kamere koje su koristili kako bi izbegli da ih policija otkrije.

- Reč je o "arselanu" dostojnom špijunskom filmu - navode oni.

Među uhapšenima su, podsetimo, i advokat i brat Stefana MIlojevića, koji se sumnjiče za pranje novca. Kako se sumnja, pare zarađene od droge ulagali su u kupovinu ugostiteljskih lokala, ali i tri hotela na Palma de Majorci i Ibici, a otvarali su i fiktivna preduzeća.

- Sumnja se da je za Milojevića radila polovina svih narko dilera na Majorci - otkrili su istražitelji.

Kako je Kurir pisao, uhapšeni MIlojević je unuk bivšeg fudbalera Nenada Bjekovića, a javnosti je poznat i kao muškarac s kojim je pevačica Milica Ristić varala bivšeg supruga, poznatog vaterpolistu Nikolu Rađena.

Autor: D.Bošković