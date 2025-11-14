NOVI DETALJI STRAVIČNE NESREĆE NA BANJICI: Povređene dve žene, hitno prevezene u Urgentni centar

Nesreća se dogodila kada je "golf" oborio dve pešakinje.
Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 12.30 časova dogodila u naselju Banjica u Beogradu.
Kako smo već pisali, automobil "golf" udario je u dva pešaka.
Povređene su dve žene i one su vozilom Hitne pomoći prebačene u Urgentni centar.
Da podsetmo, na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi da je automobil maltene na trotoaru, te da okolo ima mnogo policije i Hitne pomoći.
Očevici su ispričali da je vozilo uletelo među ulične prodavce i da ima povređenih.
