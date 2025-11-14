AKTUELNO

Hronika

NOVI DETALJI STRAVIČNE NESREĆE NA BANJICI: Povređene dve žene, hitno prevezene u Urgentni centar

Izvor: PInk.rs/Kurir.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Nesreća se dogodila kada je "golf" oborio dve pešakinje.

Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 12.30 časova dogodila u naselju Banjica u Beogradu.

Kako smo već pisali, automobil "golf" udario je u dva pešaka.

Povređene su dve žene i one su vozilom Hitne pomoći prebačene u Urgentni centar.

Da podsetmo, na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi da je automobil maltene na trotoaru, te da okolo ima mnogo policije i Hitne pomoći.

Očevici su ispričali da je vozilo uletelo među ulične prodavce i da ima povređenih.

Autor: A.A.

