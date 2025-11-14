PRIVEDEN MUŠKARAC U OBRENOVCU: Policija mu zaplenila 67 kesica droge

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su L. M. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili ukupno oko 50 grama praškaste materije nalik na heroin, upakovanu u 67 kesica.

Policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli u džepovima 51 plastičnu kesicu sa praškastom materijom nalik na opojnu drogu heroin.

Takođe, prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronađeno je još 16 kesica sa praškastom materijom nalik na opojnu drogu heroin.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: Iva Besarabić