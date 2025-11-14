AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN OSUMNJIČENI: Krvava pucnjava kod Babušnice – otac i sin ubijeni, dvoje ranjenih!

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: RINA ||

U selu Zavidnice kod Babušnice danas oko 16 časova dogodila se pucnjava u kojoj su ubijeni otac i sin, dok su još dve osobe ranjene.

Prema najnovijim informacijama, policija je uhapsila osumnjičenog za dvostruko ubistvo, čiji identitet je sada poznat, pišu Novosti.

On se sumnjiči da je vatrenim oružjem usmrtio oca i sina, dok su druge dve osobe zadobile povrede.

Na licu mesta policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku.

Meštani sela su u šoku zbog krvavog obračuna, a detalji tragedije tek treba da budu rasvetljeni.

Autor: Dalibor Stankov

#Istraga

#Policija

#Pucnjava

#Zavidnice

#babušnica

#dvostruko ubistvo

#otac i sin

#uhapšen osumnjičeni

