UHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG IZAZIVANJA OPŠTE OPASNOSTI: Sukob zbog saobraćajne nezgode završio pucnjem u zid!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su R.S. ( 1967) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je 12. novembra došao na adresu oštećenog muškarca i ispalio hitac iz puške u zid, a prethodno je sa njim imao sukob oko saobraćajne nezgode.

Niko nije povređen, a osumnjičenom je po naredbi sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Obrenovcu oduzeta puška koja nije registrovana.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: A.A.