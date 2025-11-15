POŽAR NA DEDINJU: Zapalila se porodična kuća, vatrogasci ODMAH reagovali (VIDEO)

AKTUELNO

U beogradskom naselju Dedinje danas je izbio požar u jednoj porodičnoj kući, a prema prvim informacijama sa terena nema povređenih niti nastradalih.

Do požara je došlo kada je stariji muškarac pokušao da popravi plinsku bocu u dvorištu kuće, nakon čega je usledilo zapaljenje.

Vatra se brzo proširila na deo objekta, pa su komšije odmah pozvale hitne službe.

Na lice mesta upućene su vatrogasne ekipe sa opština Savski venac i Voždovac, koje su ubrzo počele gašenje i rad na sprečavanju širenja plamena na okolne objekte.

Prema rečima očevidaca, gust dim bio je vidljiv i iz udaljenijih delova naselja.

Nakon potpunog lokalizovanja požara, biće obavljen uviđaj kako bi se tačno utvrdio uzrok i procenila nastala materijalna šteta.

