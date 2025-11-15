AKTUELNO

GORI LUKSUZNO NASELJE U BEOGRADU: Sumnja se da je OVO izazvalo požar - Vatrogasci se bore da vatra ne zahvati vile, jedna osoba prevezena u BOLNICU (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Večeras je oko 17 časova izbio požar u kući u ulice Andre Nikolića, na Dedinju u Beogradu, koji je lokalizovan oko 17.33 časova.

- Dolaskom na lice mesta nakon 5 minuta, ustanovljeno je da gori 35 m2 prizemlja kuće čija je ukupna površina oko 175 m2 i smeće u dvorištu površine 20 m2 - navodi se u saopštenju.

Preventivno su evakuisane dve osobe, od kojih je jedna zbog udisanja produkata sagorevanja zatražila medicinsku pomoć.

Na licu mesta je angažovano 14 vatrogasaca sa 4 vozila.

Foto: Pink.rs

Prema prvim informacijama, do požara je došlo kada je stariji muškarac pokušao da popravi plinsku bocu u dvorištu kuće, nakon čega je usledilo zapaljenje.

Autor: Iva Besarabić

