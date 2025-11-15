AKTUELNO

'ČUVAĆU ZAHVALNOST ZA NAJLEPŠI DAR KOJI SMO DOBILI - NAŠE DETE' Bivša supruga se POTRESNIM REČIMA oprostila od policajca koji je poginuo u Novom Sadu

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Facebook.com ||

Jovan Vasiljević (34), pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, preminuo je sinoć u saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu dok je bio van dužnosti. Od njega se opraštaju prijatelji, rođaci, ali i bivša supruga, koja je na društvenim mrežama podelila svoje misli i sećanja.

Danas se opraštam od čoveka koji je jednom bio važan deo mog života. Bez obzira na sve naše razlike i puteve koji su nas odveli dalje jedno od drugog, uvek ću čuvati zahvalnost za ono dobro što smo imali i za najlepši dar koji smo dobili - naše dete. To što si otišao zauvek, pogodilo me je dublje nego što umem da kažem.

POLICAJAC KOJI JE POGINUO KOD ČENEJA PRE 3 GODINE DIRNUO CELU SRBIJU HUMANIM GESTOM! Jovan pomogao nepoznatoj devojci u kolicima, a onda joj promenio

Neka ti duša pronađe mir tamo gde ga ovde nisi imao dovoljno. Hvala ti za trenutke koji su bili lepi, za lekcije koje su me ojačale i za to što ćemo zauvek biti povezani kroz naše dete.

Neka te anđeli čuvaju, a uspomene ostanu svetle.

Počivaj u miru moj Jovane...

Jovan Vasiljević će biti sahranjen u ponedeljak 17. novembra u 13 časova na groblju u Sirigu.

I prijatelji poginulog policajca se opraštaju od njega emotivnim porukama na mrežama.

Podsetimo, o saobraćajnoj nesreći u kojoj je na licu mesta stradao Vasiljević, oglasio se sinoć Zoran Kukolj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu u Novom Sadu.

On je rekao da je njihova ekipa je izašla na lice mesta po prvom prioritetu, i da su nažalost mogli samo da konstatuju smrt.

Autor: Iva Besarabić

#Jovan Vasiljević

#Policajac

#Tragedija

#oproštaj

#udes

