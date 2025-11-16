Horor u Beogradu: U toku noći dva muškarca u Borči izbodena nožem

U Ulici Zrenjaninski put u Borči tokom noći su dva muškarca, obojica stara 32 godine, izbodena nožem, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

Ovoj službi je incident prijavljen u 22.38 sati, a muškarci su prevezeni u Urgentni centar.

Tokom noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je povređeni muškarac, star 36 godina, zbrinut na licu mesta.

Hitna pomoć je tokom protekle noći imala 104 intervencije, od kojih je 21 bila na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.

