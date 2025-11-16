AKTUELNO

Hronika

Horor u Beogradu: U toku noći dva muškarca u Borči izbodena nožem

Izvor: Tanjug, Foto: E-Stock/nataša rajaković ||

U Ulici Zrenjaninski put u Borči tokom noći su dva muškarca, obojica stara 32 godine, izbodena nožem, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

Ovoj službi je incident prijavljen u 22.38 sati, a muškarci su prevezeni u Urgentni centar.

Tokom noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je povređeni muškarac, star 36 godina, zbrinut na licu mesta.

Hitna pomoć je tokom protekle noći imala 104 intervencije, od kojih je 21 bila na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.

Autor: A.A.

#Beograd

#Borča

#Hitna pomoć

#Nož

#ubadanje

POVEZANE VESTI

Beograd

Hitna: Dva muškarca stara oko 35 godina ubodeni nožem, zadobili teške povrede

Hronika

Pet saobraćajki u Beogradu u noći za nama: Četiri osobe povređene

Hronika

DEČAK (8) POVREĐEN U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI U BEOGRADU: Hitno prevezen u Urgentni centar!

Hronika

Dve saobraćajke u noći za nama u Beogradu: Ima povređenih

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Beograd

U Beogradu dve osobe lakše povređene tokom noći u dva udesa