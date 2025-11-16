AKTUELNO

PLANUO BAGER, PRETVORIO SE U BUKTINJU: Skupocena mašina izgorela skroz, ispituje se uzrok požara (VIDEO)

Izvor: RINA, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

U Požegi je radni bager noćas planuo a požar je progutao mašinu za nekoliko minuta.

U Požegi, noćas oko 1 sat iza ponoći, izbio je požar na radnoj mašini - bageru, na jednoj lokaciji u tom gradu. Vatra je u kratkom roku zahvatila čitavo vozilo, a visoki plamenovi bili su vidljivi i iz daljine.

Prema prvim informacijama, niko nije povređen, ali je materijalna šteta velika, budući da je mašina skoro u potpunosti uništena.

Tačan uzrok požara za sada nije poznat, a nadležni će utvrditi da li je u pitanju tehnički kvar ili drugi uzrok.

Autor: A.A.

