AKTUELNO

Hronika

UZNEMIRUJUĆA FOTOGRAFIJA! ČOVEK ZARIO KLJUČ U GLAVU POZNATOM FUDBALERU NAKON TUČE! Horor prizor obilazi svet

Izvor: kurir, Foto: Pixabay.com ||

Argentinski fudbaler Džonatan Smit prošao je kroz pravu životnu dramu nakon što je tokom žestoke tuče na tribinama zadobio stravičnu povredu, napadač mu je zabio ključ od automobila pravo u glavu.

Vezista General Lamadrida našao se u pogrešno vreme na pogrešnom mestu u sredu u Berazateguiju, gde je sa tribina pratio utakmicu ženskog tima do 16 godina u kojem nastupa njegova ćerka. Međutim, mirno popodne pretvorilo se u haos kada je među roditeljima izbila brutalna tuča.

Nastao je potpuni metež, a Smit je izvukao deblji kraj. Šokantne slike koje su ubrzo obišli svet prikazuju ga oblivenog krvlju, sa ključem duboko zabodenim u čelo, prizor koji je zgrozio i najhladnokrvnije ljubitelje sporta.

Smit je hitno prebačen u bolnicu, gde je odmah podvrgnut operaciji. Prema informacijama argentinskog lista „Ole“, intervencija je uspešno obavljena, a srećna okolnost je da ključ nije pogodio nijedan vitalni deo koji bi ostavio trajne posledice.

Policija je vrlo brzo identifikovala i privela napadača, četrdesetogodišnjeg Gastona Omara Alvareza, koji je takođe imao vidljive povrede kada je uhapšen. Njegov automobil je zaplenjen, a istraga se nastavlja.

Autor: D.Bošković

#Fotografija

#Fudbaler

#poznat fudbaler

#tuča

#uznemirujuce

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Čuveni fudbaler opljačkan na OI! Prošao je kroz pravu dramu u Parizu, ostao bez pola miliona evra!

Showbiz

Oteli ga, drogirali i tukli: Glumac jedva spasio živu glavu, a evo kako je pobegao otmičarima

Fudbal

HOROR! Navijač uleteo na teren, pa fudbaleru ZARIO NOŽ U VRAT (VIDEO)

Fudbal

BORI SE ZA ŽIVOT: Fudbaler stavljen u indukovanu komu nakon povrede koju je doživeo tokom meča

Fudbal

Horor na terenu! Fudbaler dobio koleno u glavu - odmah nastupila moždana smrt! (FOTO)

Ostali sportovi

JEZIV PRIZOR! NEZAPAMĆENI HOROR NA UNIVERZIJADI: Gimnastičar pao sa sprave na glavu i završio u komi (VIDEO)