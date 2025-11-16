MLADIĆ (19) POGINUO NA LICU MESTA, DVOJE MALIŠANA POVREĐENO: Detalji stravične nesreće u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (FOTO)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 12 sati dogodila u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena, poginuo je mladić star 19 godina iz Požege, dok su četiri osobe povređene, među kojima je i dvoje dece starosti osam i dve i po godine, kao i njihovi roditelji.

- Scene na licu mesta su zastrašujuće, vozila su smrskana. Poginuli mladić bio je u automobilu, a povređena porodica u pikapu. Vatrogasci su sekli vozila kako bi izvukli putnike i nastradalog. Na lice mesta su odmah stigle dve ekipe Hitne pomoći koje su povređene transportovali u bolnicu, a mladić je nastradao na licu mesta - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici zaustavljen je u oba smera. Daljom istragom biće utvrđen tačan uzrok ove teške saobraćajne nesreće.

Autor: D.Bošković