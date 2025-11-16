POZNATO STANJE POVREĐENIH U UDESU KOD OVČARSKO-KABLARSKE KLISURE! Majka i ćerka teško povređene, prizori kod manastira jezivi

Jedna osoba je stradala u stravičnom udesu u Ovčarsko-kablarskoj klisuri

U saobraćajnom udesu koji se dogodio u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kako saznaje Kurir, na urgentno prijemno odeljenje primljene su četiri osobe, roditelji i dve maloletne devojčice.

- Majka starosti 43 godine i ćerka starosti 7 godina primljene u jedinicu intenzivne nege sa konstatovanim teškim telesnim povredama ekstremiteta - izjavila je dr Marija Stranjanac, PR Opšte bolnice u Čačku i dodala:

- Ocu starosti 44 godine konstatovana je serijska fraktura rebara i on je primljen na odeljenje opšte hirurgije, dok je devojčica starosti 3 godine sa konstatovanim lakim telesnim povredama, primljena na odeljenje dečije hirurgije radi daljeg praćenja i opservacije - dodala je doktorka Stranjanac.

Podsetimo, teška saobraćajka dogodila se oko 12 sati u Ovčarsko-kablarskoj klisuri nedaleko od manastira Vavedenje, a prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena poginuo je mladić star 19 godina iz Požege.

Autor: D.Bošković