STEFANA PAPIĆA ŽELE SVE EVROPSKE POLICIJE: Ima 30 godina, a već je dostigao kriminalni vrh - najjače mafije vole da rade s njim! Evo zašto UAE neće da ga izruče

Stefan Papić, rođen u Sarajevu 1996. godine, odrastao je u Bredi u Holandiji, gde je stekao holandsko državljanstvo i izgradio karijeru na granici dva sveta – balkanskog nasleđa i zapadnoevropske svakodnevice. Njegov život poprimio je kriminalne obrise kada je postao jedno od ključnih imena u međunarodnim aferama oko narkokartela i pranja novca.​

Početak i širenje mreže

Papić je, prema navodima regionalnih medija, bio blizak saradnik Flora Bresersa, poznatog belgijskog narkobosa, u sklopu afere "Kriva Rochem". Ta organizacija koristila je firmu za prečišćavanje vode u Antverpenu za krijumčarenje kokaina, sakrivajući drogu u uvozu manganove rude iz Južne Amerike. Belgijska policija Papića smatra ključnim u finansiranju, logistici i pranju novca stečenog trgovinom kokainom, uključujući i galeriju umetnina "Puro Arte" u Bredi, koja se povezivala s njegovom porodicom. Pretres galerije 2020. godine doveo je do otkrića veza s Edinom Gačaninom, vođom narkokartela Tito i Dino.​

Papić je uhapšen 2022. godine u Dubaiju na zahtev belgijskog tužilaštva, jer se istraga proširila na Belgiju, Holandiju i BiH. Savezno tužilaštvo proglasilo je međunarodnu potragu kombinovanu s optužbama za vezu s likvidacijama i pranjem novca. Njegova supruga Marokanka bliska je rodbina Riduana Taghija, vođe holandske bande specijalizovane za likvidacije. Papić je doveden u vezu s najopasnijim slojem evropskog podzemlja.​

Usprkos hapšenju u Dubaiju i belgijskom zahtevu za izručenjem, ovog novembra UAE odbijaju da izruče Stefana Papića, izazivajući diplomatske kontroverze i ostavljajući ga u pravnoj "sivoj zoni".

Trag u Sarajevu i balkanska veza

Prema medijima, Papić je u Sarajevu, na adresi Tešanjska 24A, osnovao firmu "ES Tech", s formalnom misijom u inženjeringu i tehnologijama. Istraga pretpostavlja da je firma korišćena za "paralelne finansijske operacije" kojima je prljavi novac iz Evrope legalizovan na Balkanu.​

Priča o Papiću ilustruje kontradiktornosti moderne kriminalne scene: s jedne strane, tada obični mladić iz emigrantske porodice, a s druge veza Balkana, Latinske Amerike, Bliskog istoka i sofisticirane narko-mreže. Njegova profesionalna i porodična mreža uključuje aktere najvažnijih kriminalnih epicentara Evrope.​

Šta dalje?

Iako je izručenje Belgiji odbijeno, Papić ostaje predmet interesovanja evropskih policija, tužilaštava i mafije. Pravna nesigurnost ne znači kraj progona – prete nove optužnice, potencijalni procesi u Holandiji, kao i dalje diplomatske igre oko ekstradicije. Stefan Papić i dalje je na "crvenoj listi" zapadnoevropskih pravosudnih vlasti.​

Emirati kao oaza

Glavni razlozi zbog kojih Ujedinjeni Arapski Emirati nisu želeli da izruče Stefana Papića Belgiji uključuju niz pravnih, diplomatskih i praktičnih faktora koji su karakteristični za mnoge slične slučajeve u toj zemlji:

Pravna i diplomatska ograničenja

UAE često traži vrlo stroge dokaze i potpunu dokumentaciju pre izručivanja bilo kojeg državljanina treće zemlje, naročito u slučajevima koji uključuju finansijski uticaj ili međunarodno dobro povezane osumnjičene.​

Zemlja ponekad koristi pravne rupe, kao što su propusti u međunarodnoj pravnoj pomoći ili manjkavosti u evropskim i Interpol poternicama, da bi osporila zahtev za izručenje.​

Emirati neretko odlažu ekstradicijske postupke zbog neusklađenosti između svojih zakona i evropskih procedura ili zbog potencijalnih političkih posledica.

Politički interesi

UAE povremeno izbegava izručenja uticajnih poslovnih ljudi ili onih s jakim finansijskim vezama u regionu, s obzirom na to da u Dubaiju posluje veliki broj stranih državljana i "finansijskih migranata".​ Postoji i percepcija da Emirati žele da održe reputaciju sigurnog utočišta za bogate investitore i poslovne ljude, čime izbegavaju narušavanje imidža međunarodnim skandalima.

Posebnost slučaja Papić

U slučaju Stefana Papića, njegov advokat tvrdi da su UAE utvrdili nedostatak dovoljno uverljivih pravnih osnova za izručenje, odnosno da nisu bile ispunjene sve zahtevane procedure i međunarodne norme.​ Takođe, moguće je da je njegov pravni tim iskoristio lokalne pravne mehanizme za osporavanje ili usporavanje procesa, što je čest slučaj u procedure ekstradicije iz Dubaija.​

Emirati kombinuju zaštitu svojih državnih, političkih i diplomatskih interesa s veoma striktno definisanim pravnim normama, zbog čega često ostaju "sigurno utočište" za brojne osobe s međunarodnih poternica, pogotovo one s kompleksnim međunarodnim vezama i velikim finansijskim uticajem.

Autor: D.Bošković