AKTUELNO

Hronika

POGOĐEN U GRUDNI KOŠ! Ovo je zdravstveno stanje ranjenog mladića u Beogradu - Policija INTEZIVNO traga za napadačem, pokrenuta AKCIJA VIHOR

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

U.R. (24) pogođen je večeras hicem u grudi dok je prilazio svom automobilu u Vukasovićevoj ulici, na Rakovici.

Kako saznaju mediji, U.R. (24) je dovezen večeras u Ambulantu reanimacije Urgentnog centrasa ozbiljnim povredama u predelu grudnog koša, saznaje se nezvanično.

Pacijent je odmah zbrinut i upućen na dalju dijagnostiku kako bi se utvrdio stepen povreda. Prema prvim informacijama, u desnoj strani grudnog koša utvrđeno je prisustvo krvi i zahteva hitno medicinsko praćenje.

U.R. je trenutno u rukama lekarskih ekipa koje nastavljaju dijagnostiku i neophodne procedure.

Podsetimo, mladić je nakon pucnjave u kritičnom stanju prebačen u Urgentni centar. Sumnja se da je sačekuša, a na snazi je policijska akcija "Vihor 3".

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je na mestu zločina i vrši uviđaj.

Autor: Iva Besarabić

#Akcija

#Beograd

#Policija

#Pucnjava

#Vihor

POVEZANE VESTI

Hronika

Muškarac UPUCAN na Čukarici: Pokrenuta akcija Vihor 3, policija traga za napadačem po celom gradu

Hronika

JOVAN JE NASMRT IZBODEN U BORČI - Ovo je opis napadača za kojim policija traga: U beogradskom naselju i dalje opsadno stanje (FOTO)

Hronika

DEČAK (16) POVREĐEN U NAPADU NOŽEM NA NOVOM BEOGRADU: Poznato stanje maloletnika nakon incidenta, policija traga za napadačem

Hronika

'IMAO JE TEŽAK ŽIVOT' Ovo je Ivan koji je BRUTALNO likvidiran u Beogradu: Ubica prišao njegovim kolima, pa mu PUCAO u glavu - Kamere sve SNIMILE (VIDE

Hronika

HOROR NA VOŽDOVCU: Izboli i krvnički pretukli tinejdžera – grupa mladića sa lica mesta, pokrenuta akcija Vihor!

Hronika

Poznat identitet mladića koji je likvidiran u centru Beograda: Upucan u glavu (FOTOGRAFIJE SA MESTA ZLOČINA)