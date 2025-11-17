SAOBRAĆAJKA KOD OBRENOVCA: Tinejdžer se kolima ZAKUCAO u drvo, zadobio teške povrede

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u nedelju ujutru na putu ka izletištu Zabran u Obrenovcu, kada je vozač putničkog automobila marke "Opel Astra" usled prevelike brzine izgubio kontrolu nad vozilom i direktno udario u drvo pored puta.

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima, a prema prvim informacijama, uzrok je neprilagođena brzina uslovima puta. Automobil je, krećući se velikom brzinom, iznenada izleteo sa kolovoza i zaustavio se tek pri snažnom udaru u čvrsti objekat.

Za volanom automobila nalazio se mladi vozač B.B. (16). Odmah nakon nezgode, na lice mesta su stigle ekipe hitne pomoći.

Vozaču B.B. je hitno ukazana prva pomoć, a potom je prevezen u Urgentni centar (UC) u Beogradu. Lekari su mu konstatovali povrede glave. Stanje povređenog za sada nije detaljnije poznato, ali se očekuje da se nadležni uskoro oglase sa zvaničnim informacijama.

Ova nesreća ponovo skreće pažnju na alarmantnu učestalost teških nezgoda u kojima učestvuju mladi i neiskusni vozači, te na neophodnost strožeg poštovanja ograničenja brzine i saobraćajnih propisa.

Policija je obavila uviđaj na mestu nesreće i radi na utvrđivanju svih detalja koji su doveli do ove dramatične situacije.

Autor: Marija Radić